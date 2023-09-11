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زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب كركوك العراقية

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع هزة أرضية بقوة 4,8 ريختر بمحافظة كركوك شمال العراق.

وذكرت الوسائل الإعلامية العراقية، أن " هزة أرضية يشعر بها أهالي محافظة كركوك".

 

وتعرضت مملكة المغرب لكارثة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت الماضي، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

كما شهدت سوريا وتركيا زلزال مدمر يوم 6 فبراير 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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