شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تعمل فرش لبيع حلوى المولد.. 5 إجراءات تمنحك الرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الشارع المصري طقوسا خاصة في المولد النبوي الشريف، والذي يهل علينا يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023، حسب ما أكدته الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

ومع قرب حلول تلك المناسبة، تبدأ المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية الاستعداد لطرح منتجات حلوى المولد وما يرتبط بها من هدايا يقبل عليها الأطفال.

ويقبل الكثير من أصحاب المحال التجارية على إقامة "فرش" أمام محالهم تمكنهم من عرض منتجات حلوى المولد على مساحة أكبر واستيعاب حركة البيع والشراء، إلا أن ذلك يتم بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة منعا للفوضى والتعدي على حرم الطريق.

ونوضح في السطور التالية كيفية الحصول على ترخيص بإقامة "فرش" أمام المحال المرخصة في المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الموسمية.

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- يمكن لمالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- يشترط عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2- أصل الرخصة.

3- أخر إيصال تفتيش.

4- أخر إيصال نظافة.

ثالثا: الإجراءات

1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة في الحي أو المركز التكنولوجي.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

4- تحرير قسيمة السداد.

5- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.