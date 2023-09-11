8 معلومات عن مستشفى "المسلة" بأسوان.. صرح طبى فى منظومة التأمين الشامل

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القاهرة - سامية سيد - يستعرض ”الخليج 365”، أبرز المعلومات عن مستشفى "المسلة" فى مدينة أسوان، صرح طبى عملاق جديد، يضاف للمنظومة الطبية المطورة على أرض الذهب محافظة أسوان:

1. محافظة أسوان تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

2. مستشفى المسلة واحدة ضمن 11 مستشفى تم تطويرها بالمنظومة الجديدة.

3. مستشفى المسلة دخلت مرحلة التشغيل التجريبى لاستقبال المرضى والمترددين عليها.

4. تم اختيار اسم جديد لها ينسب إلى "المسلة الناقصة" وهو الموقع الأثرى القريب من المستشفى القديم التى كانت تحمل اسم "الحميات".

5. مستشفى المسلة التخصصى تقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وتقدم خدمة طبية متميزة خلال الـ 24 ساعة.

6. تشمل الخدمات الطبية: تخصصات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والأطفال.

7. تستقبل المستشفى المرضى طوال أيام الأسبوع، وأيضاً قسم الطوارئ، ووحدة الغسيل الكلوى لأكثر من 7000 مواطناً شهريًا بكفاءة وجودة ممتازة.

8. المنظومة الجديدة شملت إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالي 1.6 مليون نسمة.



استقبال المستشفى



أسرة المستشفى



الاستقبال



المستشفى بعد التطوير



المستشفى من الداخل



بوابات دخول



داخل المستشفى الجديد



مبنى المستشفى الجديد



مستشفى المسلة التخصصى