شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترصد 14 مليارا و604 ملايين جنيه لشراء الأدوية للمستشفيات بالموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة لشراء الأدوية للمستشفيات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2024 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبلغ وقدره 14 مليارا و604 ملايين جنيه.

وفي هذا الإطار نستعرض توزيعة مخصصات الأدوية وفقا للتصنيف الإداري لأبواب الموازنة:

1- وجهت 8 مليار و333 مليون جنيه لصالح الجهاز الإداري

2- وجهت مليار و987 مليون جنيه لصالح الإدارة المحلية

3- وجهت 4 مليارات و282 مليون جنيه لصالح الهيئات الاقتصادية

تأتي مخصصات شراء الأدوية. كأحد بنود مخصصات شراء السلع والخدمات والتي خصصت لها الحكومة خلال العام المالى الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليار و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالى مخصصة، مقابل نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، وبزيادة قدرها نحو 13 مليار و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.

ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.

كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.