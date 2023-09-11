شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها وتشمل (4) مدارس بالشراكة مع اتحاد الصناعات، (2) مدرسة بالشراكة مع مبادرة "ابدأ"، (4) مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لمجموعة مدارس “we” و(4) مدارس بالشراكة مع شركاء صناعين في قطاعات مختلفة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
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