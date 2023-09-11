شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: 10 وحدات تدريب مهنى على 6 مهن جديدة يحتاجها سوق العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل جاهزيتها لإطلاق 10 وحدات تدريب مهني متنقلة،على 6 مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، لتنضم إلى 27 وحدة تدريبية منتشرة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، تقوم بالتدريب الآن على 3 مهن، لتستهدف "الوحدات الجديدة ،تدريب شباب جدد من الجنسين وبالمجان، وتجهزهم لسوق العمل ،وتقدم لهم حوافز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.

ولتعمل جنبا إلى جنب مع وحدات ومراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة أيضا، المتواجدة في جميع المحافظات، وتقوم بدورها في تخريج دفعات من الخريجين الجدد،ولتنفذ أهداف مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها "الوزارة"، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل، كما يواصل وزير العمل حسن شحاتة زياراته، لهذه الوحدات،واللقاء مع الخريجين منها، وتوجيه المديريات بتكثيف الدورات التدريبية ،وتخصيص جزء منها لتدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

سوزارة العمل في هذا التقرير الذي تصدره اليوم الإثنين، ترصد كل التفاصيل بشأن تلك "الوحدات المتنقلة"، وتجيب على كل التساؤلات التي تخص هذا الملف.

س1: ما وحدات التدريب المهنى المتنقلة؟

-تعد وحدات التدريب المتنقلة، إحدى أهم مشاريع التشغيل التى تبنتها وزارة العمل، وأطلقتها فى شهر أكتوبر عام 2019، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

-الوحدة التدريبية المتنقلة عبارة عن ورشة تدريبية على إحدى المهن الحرفية ملحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر، ومجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، تجوب قرى ونجوع المحافظات بفرق عمل متخصصة.

-تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدى عمال الوزارة فى الورش الخاصة والتابعة لها، بأدواتهم ومعداتهم وتحت إشراف مهندسين الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

س2: ما أهمية وحدات التدريب المتنقلة؟

-تقدم وحدات التدريب المهنى، فرصا تدريبية بنظام الساعات على المهن التى يحتاجها الشباب من الجنسين ،ويتطلبها سوق العمل ،كالتفصيل والخياطة، والسباكة الصحية ،وكهرباء التوصيلات، وغيرها.

-تستهدف وحدات التدريب المتنقلة، تدريب الشباب فى المناطق النائية داخل قرى ومحافظات الجمهورية والبعيدة عن مراكز التدريب المهنى الثابتة.

-تقوم بتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم وتؤهلهم على إيجاد فرصة عمل توفر لهم حياة كريمة.

-تستهدف وحدات التدريب المتنقلة، دعم الشباب وتمكين السيدات لإقامة مشروع خاص بهم يدر لهم دخلا ثابتا.

-إتاحة فرص عمل للشباب ليكونوا حرفيين فى مجالات تحتاجها مجتمعاتهم المحلية.

-تأهيل الشباب على إدارة المشروعات الحرفية ودعمهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

-تمكين المرأة اقتصاديا ودعمها لتوفير دخل إضافى وحياة كريمة لأسرتها.

س3: ما المهن التى تقوم الوحدات المتنقلة بتدريب الشباب عليها؟

أعدت وزارة العمل دراسة عن أكثر المهن طلبا فى سوق العمل المصرى، والتى أسفرت عن 3 مهن أعتمدت فى برامج التدريب المهنى المقدمة بالوحدات المتنقلة، وهي:1-التفصيل والخياطة..2-السباكة الصحية..3-الكهرباء توصيلات،وتم تجهيز كل وحدة متنقلة للتدريب على تلك المهن الثلاثة..

س4: كم عدد وحدات التدريب المهنى التى وفرتها وزارة العمل لخدمة قرى ونجوع المحافظات؟

-وصل عددها 27 وحدة تدريب متنقلة للتدريب على تلك المهن الثلاثة ،بينما تستعد الوزارة إلى إطلاق 10 وحدات جديدة تستهدف التدريب على 6 مهن جديدة ،كما أطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية عربة تدريب تعمل الأن في تدريب البدويات في منطقة سانت كاترين ،وعربة مماثلة في" حي الأسمرات "..

-تغطى الوحدات المتوفرة 23 محافظة، بمعدل وحدة فى كل محافظة، منهم 3 محافظات تضم أكثر من وحدة تدريبية متنقلة.

-س5: ما القرى والمراكز التى تستهدفها وحدات التدريب المتنقلة؟

-تستهدف الوحدات التدريبية المتنقلة جميع القرى والمراكز المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

-س6: ما عناصر الابتكار والتميز بمشروع وحدات التدريب المتنقلة؟

-إتاحة خدمة التدريب للشباب حتى مكان سكنه.

-تصميم الوحدة المتنقلة للتدريب على ثلاث مهن فى نفس الوحدة المتنقلة.

-خدمة أكبر عدد من الشباب عن طريق انتقال الوحدات المتنقلة من قرية إلى أخرى.

-تنفيذ أعمال تطوير الوحدات عن طريق الفنيين بالورشة الفنية بالوزارة وتحت اشراف مهندسين مختصين.

-تخفيف العبء عن موازنة الدولة، عن طريق صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،فى تمويل تطوير وتجهيز وتشغيل الوحدات المتنقلة..

-خلق روح المنافسة وتوفير فرص إقامة مشروع صغير بتوزيع هدايا لأوائل الدورات التدريبية فى الوحدات المتنقلة،تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة ،بتسليمهم جوائز عبارة عن ماكينات خياطة أو شنط سباكة وكهرباء ..

س7: ما عدد ساعات الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة وفقا لمنهج كل مهنة؟

يرتبط عدد ساعات الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بمنهج كل مهنة وحرفة، وذلك على النحو التالي:

-عدد ساعات دورة التفصيل والخياطة 150 ساعة تدريبية (شهر)

-عدد ساعات مهنة كهرباء التوصيلات 60 ساعة تدريبية (أسبوعين)

-عدد ساعات مهنة السباكة الصحية 60 ساعة تدريبية (أسبوعين)

س8: ما مواعيد عمل الوحدات المتنقلة؟

-تعمل وحدات التدريب المهنى المتنقلة، يوميا ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

-تخصص الفترة الصباحية مع عمل الوحدة التدريبية، لمهنة التفصيل والخياطة، وذلك من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 2 ظهرا..

-تخصص الفترة المسائية من عمل الوحدة التدريبية، لمهنة كهرباء التوصيلات أو مهنة السباكة الصحية، وذلك من الساعة 3 ظهرا ،وحتى الساعة 8مساء.

س9: كم تصل مدة بقاء الوحدة التدريبية فى كل قرية تزورها؟

-تصل مدة استقرار وحدة التدريب المتنقلة فى كل قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، 3 أشهر، وبعدها تنتقل لقرية أخرى.

-يتم تنفيذ عدد 3 دورات فى كل مهنة تفصيل وسباكة صحية وكهرباء التوصيلات فى كل قرية وتدريب 90 متدرب.

س10: ما الامتيازات التى تمنحها وحدات التدريب المهنى المتنقلة للمتدربين؟

-تصل وحدات التدريب المتنقلة لأقرب مكان لمحل سكن المتدرب، دون أن تحمله مشقة الوصول لمراكز التدريب المهنى الثابتة.

-يتم إجراء لكشف طبى على المتدربين قبل الالتحاق بالتدريب.

-يمنح المتدرب تأمينا ضد الإصابات.

-يتسلم المتدرب مع بداية التدريب بالطو/ أدوات كتابية/ أدوات تعقيم/ معدات للسلامة والصحة المهنية.

-توفر الوحدة التدريبية المواد الخام اللازمة للتدريب العملى وفقا لكل مهنة.

-يحصل المتدرب فى نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية العمل.

س11: ما شروط التقديم فى الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة؟

-إجادة القراءة والكتابة ..والسن من 18 إلى 45 عاما ..ويمكن زيادة السن إلى 55 عاما في بعض الحالات ،وبحسب طبيعة المهن بنسبة 20% في القري ..

س12: ما خطوات التقديم بالدورات التدريبية بوحدات التدريب المهنى المتنقلة؟

1-إحضار صورة من شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وصور شخصية.

2-التوجه لمقر الوحدة فى القرية أو مقر مديرية العمل بالمحافظة أو أقرب مكتب عمل ليتم التسجيل فى الدورة الراغب المتدرب الالتحاق بها.

س13: ما مخرجات الوحدات المتنقلة منذ انطلاقتها الأولى فى أكتوبر 2019؟

-نجحت وحدات التدريب المتنقلة، منذ انطلاقها فى عام 2019 وحتى شهر أكتوبر 2022، فى تنفيذ 500 دورة تدريبية على ثلاث مهن، وهى التفصيل والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، وتخريج 5000 شاب فى 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" ،وفي خطة 2022-2023 نجحت في تخريج 1980 خريجا ،بينما تستهدف في الخطة الجديدة 2023-2024،تخريج 2440 شابا وفتاة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،مع التركيز على المهن المستقبلية ..

س14: ما خطة وزارة العمل المستقبلية لتطوير ملف تدريب الشباب وتمكينهم من خلال وحدات التدريب المتنقلة؟

-تواصل العمل جهودها للاطلاق 10 وحدات جديدة خلال الفترة القليلة القادمة على مهن أخرى أكثر طلبا فى سوق العمل مثل:

1-تركيب وصيانة كاميرات المراقبة واجهزة الانذار..2-صيانة الاجهزة المنزلية..3-صيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلى..4-صيانة أجهزة التبريد والتكييف..5-الحرف التراثية ..6-استخلاص الزيوت العطرية.