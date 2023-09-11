شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى ببنى سويف يشن حملات على شوادر بيع اللحوم ومحال الجزارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، حملات على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة، والأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و 5 محاضر عدم صلاحية للمنتجات المضبوطة.
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز