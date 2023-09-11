شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق حلوان تستضيف ندوة "الصحة النفسية للمرأة وأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وإشراف مها مروان مقررة فرع القاهرة، ندوة توعية بعنوان" الصحة النفسية للمرأة وأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي"، وذلك بكلية حقوق بجامعة حلوان من خلال إقامة أسبوع شباب الجامعات .

نظمت الندوة بتنسيق الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، وفادية فتحى، وشارك فى الحضور من عضوات فرع القاهرة فايزة حسبو، أميمة أحمد، وريجان العطار.

بدأت الندوة بكلمة الدكتورة أمل عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، وعضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، بالترحيب بالحضور وبعضوات فرع القاهرة، وتحدثت عن أهمية عقد مثل هذه الندوات للسيدات للتوعية النفسية والصحية .

وأوضحت فادية دور المجلس القومي للمرأة، والتعريف باختصاصاته، موضحة الخدمات التي يقدمها الخط الساخن 15115 لمكتب الشكاوي للسيدات وأيضا عن نشاط فرع القاهرة في جميع المجالات التي تخص المرأة وفي جميع الاحياء بالقاهرة وذلك لتوعيتها وتدريبها ودعمها وحمايتها ،وأن موضوع الندوة هام جدا نظرا لانتشار المرض وعدم المعرفة الكافيه به وان الوقاية خيرا من العلاج .