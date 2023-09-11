شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة دانيال تتجه إلى الحدود الغربية المصرية وتأثيرها يصل لعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد إلى أنه بعد أن وصلت العاصفة دانيال الأراضي الليبية أمس، تتجه الآن إلي الحدود المصرية ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها إلي غرب البلاد (السلوم - سيوة - مطروح - تصل إلى الاسكندرية مساء).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بسرعات الرياح ورمال مثارة علي مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية علي أقصي غرب البلاد.

وطمأنت الهيئة الأرصاد المواطنين بأن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما علي الأراضي المصرية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة .