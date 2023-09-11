شكرا لقرائتكم خبر عن "هنكمل فرحتهم".. محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج لدعمهن وتخفيف العبء عن كاهلهن، وذلك في إطار مبادرة "هنكمل فرحتهم" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى الأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة ورفع المعوقات التى تواجههم لتمكينهم من الزواج والتيسير عليهم.