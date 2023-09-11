شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة يفتتحان استاد المحافظة بمدينة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور سيد حُزين وكيل الوزراة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، استاد محافظة القاهرة بمدينة السلام، والذى يعد صرح جديد للرياضة بمحافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن استاد محافظة القاهرة يعتبر مرحلة جديدة تضاف إلى افتتاحات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، كما يعد هذا الافتتاح هو المشروع الأول المتكامل لأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وأضاف أن المشروع يتضمن، ملعب كره قدم بمدرجات 9 آلاف متفرج وأماكن شاغرة أسفل المدرجات وحمام سباحة نصف اوليمبي بملحقاته من غرف خلع ملابس ودورات مياه وملعب خماسي ملعب كرة طائرة صالة لياقة بدنية صالات مغطاة شاغرة بالإضافة إلى ثلاث قاعات أفراح.

وأكد الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أن هذا الإنجاز الضخم والمستوي الراقي، يخدم الآلاف من أبناء القاهرة، وجاء بتوجيهات ورعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.