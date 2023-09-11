شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى أوكرانيا: لا بد من تطبيق تعاليم الإسلام لإيصال مفاهيم سليمة لعامة المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفتى أوكرانيا الشيخ أحمد تميم أهمية ملء الفضاء الإلكترونى بما هو صحيح وحق وبما يرسخ ثقافات العيش المشترك، والتسامح ودحض الأفكار الباطلة فى مهدها، لأنه إذا لم تقم المؤسسات الدينية المعتمدة بملئها بالحق ملأها أصحاب الأفكار المتطرفة بالباطل بما يهدم المجتمعات ويدمر العقول.

وأشاد مفتي أوكرانيا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على هامش المؤتمر الدولي ال34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذى اختتم أعماله أمس - بعنوان"الرؤية الأكاديمية للتعامل مع الفضاء الإلكتروني" والذي ناقش الفضاء الإلكتروني وعلاقته بالخطاب الديني.

وثمن ما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من جهود كبيرة لإحلال السلام وترسيخ المحبة والتعاون والتعايش المشترك في كافة أنحاء العالم لمعالجة ما تم تشويهه لصورة الإسلام من أصحاب العقول والأفكار المتطرفة.

وأكد مفتي أوكرانيا أنه لابد من تطبيق تعاليم الإسلام لإيصال المفاهيم السليمة لعامة المسلمين حتى تكون الصورة المثلى للتعايش والتسامح والدعوة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.