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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر
جانب من الاجتماع
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماعات المتعددة حول موضوع تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، هو إجراء أكبر قدر من المناقشات المعمقة، من أجل التوصل لأفضل الحلول المبتكرة التي تحقق الهدف المحوري المتعلق بالحفاظ على التراث والنسيج المميز لمنطقة جنوب القاهرة التاريخية، وفى نفس الوقت تسهيل الحركة المرورية المكتظة في هذه المنطقة ذات الأهمية التاريخية والتراثية والديمغرافية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المقترحات التي تحقق أغراض التطوير المشار إليها، حيث وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر بين الفنيين والمختصين للاستقرار على المخطط النهائي الذي يفي بأغراض الحفاظ على الأماكن الأثرية والتراثية.
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