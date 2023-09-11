شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة دانيال.. الأرصاد: رمال مثارة بمطروح والإسكندرية تصل القاهرة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية ( سيوة -مطروح-العلمين-الإسكندرية) يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، كما تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا ، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.