شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة دانيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال"، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر – بحسب بيان لوزارة الخارجية - صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الاثنين، الحداد لمدة 3 أيام بعض تسجيل عدد كبير من الضحايا فى إعصار دانيال، وأعلن رئيس الحكومة أسامة حماد الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام فى القطاعين العام والخاص وفى كافة المؤسسات ابتداء من اليوم الإثنين وحتى يوم الخميس القادم.

وأكدت الحكومة الليبية فى بيان لها أن تشارك المواطنين أحزانهم فى مصابهم الجلل، داعيا الله أن يتغمد المفقودين بفيض رحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمد عائلاتهم الكريمة وذويهم بجميل الصبر والسلوان.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكرى ليبى مسؤول لـ"الخليج 365"، اليوم الإثنين، استشهاد خمسة جنود وفقدان الاتصال بسبعة آخرين من جنود الجيش الوطنى الليبى فى إعصار دانيال الذى يضرب البلاد بقوة خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع عدد الضحايا فى المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء موجة الإعصار.

ووصف المصدر الليبى الوضع فى مدينة درنة بالكارثى بعد تعرض المدينة لإعصار قوى جدا خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدا صعوبة حصر عدد الضحايا فى المدينة نتيجة انقطاع الاتصالات والكهرباء فى المدينة التى تحتاج لدعم عاجل لتجاوز هذه المحنة، مشيرا إلى أن الطرق الرئيسية فى مدن المنطقة الشرقية باتت خارج الخدمة بسبب الإعصار وهو ما يصعب جهود الإنقاذ.

حالة من الهلع شهدتها مدينة درنة فى ليبيا، ساهمت فى تفاقم الأوضاع التى تشهدها البلاد، على خلفية اندلاع إعصار دانيال، والذى أسفر عن إعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتشريد المئات من البشر

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد مدينة درنة شرق البلاد مدينة منكوبة، داعيا لتوجيه كافة الجهود إلى المدينة لإنقاذ العالقين.