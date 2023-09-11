- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل 3 أونلاين.. طرق الحصول على تذاكر القطارات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
طرق الحصول على تذكرة القطار:
1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.
2- الحجز الالكتروني - أون لاين- من خلال موقع الحجز الإلكترونى .
3- من خلال التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد والأيفون
4- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية .
5- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية وتقدر بـ 320 منفذ .
يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم .
يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر
إنفوجراف
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز