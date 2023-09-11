شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تجهيز 4 ماكينات حفر نفقى لشق مسار الخط الرابع للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه يجرى حاليًا تجميع وتجهيز 4 ماكينات حفر نفقي لحفر المسار النفقى لمشروع الخط الرابع للمترو بالتزامن مع إنشاء المحطات التى بدأ العمل فيها منذ فترة، لافتًا إلى أنه تم نزول ماكينتين من بئر النزول قريبًا من محطة حدائق الأشجار، وجار تجهيز ماكينتين للنزول من محطة الأهرامات، كما تم تصنيع الحلقات الخرسانية للنفق؛ تمهيدًا للبدء في أعمال الحفر النفقى.

وأضاف وزير النقل، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالجزء الغربي منها بنسبة 23.5%، موضحًا أن الخط الرابع يمتد بطول 42 كم ويشتمل على 39 محطة (37 نفقية + 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات )، وتمتد بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح، ثم محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يخدم المتحف المصرى الكبير والمناطق السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، وأن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المتحف بلغت 40.6% وبمحطة الرماية 35.6%.

وقال الوزير: يعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميًا، بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه، كما تحقق المرحلة الأولى منه خدمة تبادل الركاب مع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة مجرى العيون.

وأوضح وزير النقل أيضًا أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية يجري حاليًا دراسة مد الخط جنوبًا لمسافة 4.5 كم سطحيًا لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية، كما يجري أيضًا التنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتوفير تمويل دراسات امتداد الخط حتى العاصمة الإدارية الجديدة.