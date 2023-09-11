شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: بدء تطوير 4 شوارع بالعياط ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة بدء تطوير ورفع كفاءة شوارع (سعد زغلول، والصفتي، والمستودع، وعبد الله راغب) بمركز ومدينة العياط، تمهيدًا لرصفها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة لتنفيذ المشروعات على أكمل وجه، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة تحقيق خطوات متقدمة لإنجاز خطة العام المالي الجديدة وتنفيذ المشروعات بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التى تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق والمحاور استكمالًا لجهود المحافظة فى هذا القطاع.

يُذكر أن محافظة الجيزة أعلنت مؤخرا بدء توسعة ووضع طبقة الدقشوم بطريق ترعة محمود خليل ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، تمهيدا لتطويره ورصفه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.