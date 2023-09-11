شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران: مطار برنيس مفتوح أمام جميع شركات الطيران الراغبة فى تشغيل الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن مطار برنيس الدولي جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، مفتوح أمام جميع شركات الطيران المدني حول العالم الراغبة في تشغيل رحلات جوية إليه دون أي معوقات.

وأضاف وزير الطيران خلال مؤتمر صحفي على هامش جلسة تشاورية حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، إن مطار برنيس جهاز لاستقبال الرحلات السياحية الدولية القادمة لمحافظة البحر الأحمر، ويسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتى حلايب وشلاتين، ويعزز من زيادة حركة السياحية بمحافظات البحر الأحمر النائية مثل مرسى علم.

وصمم مطار برنيس الدولى فى وقت قياسى وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية فى مجال المطارات، ويعد من المطارات الواعدة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، نظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية، وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.

ويقع مطار برنيس الدولى، جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، قرابة 150 كيلومتراً عن مدينة مرسى علم، باتجاه مدينة الشلاتين، وبلغت تكلفة المطار حوالى 2.3 مليار جنيه، ويتكون من ممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 متراً، وترمك مدنى يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب فى الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 متراً و47 منشأ فنيًّا واداريًّا وخدميًّا، ويحتوى المطار على ممر يتخطى حاجز الـ 3.5 كيلو متر.