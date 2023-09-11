شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة دانيال وصلت.. أتربة على القاهرة الكبرى ورمال مثارة بالمناطق المكشوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق من القاهرة الكبرى، أتربة ونشاط رياح ورمال مثارة خاصة على المناطق المكشوفة، وذلك تزامنا مع تأثيرات العاصفة دانيال على الأحوال الجوية بالبلاد.

يأتى ذلك وسط توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود الرمال المثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية ( سيوة -مطروح-العلمين-الإسكندرية ) يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، كما تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا ، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.