شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: مطار العريش جاهز لاستقبال الرحلات منتصف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن التطويرات الخاصة بمطار العريش بشمال سيناء، سوف يتم الانتهاء منها منتصف العام المقبل 2024، ليكون المطار جاهز للتشغيل أمام الرحلات الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.

وقال وزير الطيران، إن وزارة الطيران تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر وخاصة المدن السياحية التي تم تجهيزها مؤخرا.

وأكد وزير الطيران، أن الوزارة تتبنى تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن تطويرات كافة المطارات المصرية، لتصبح مطارات بمواصفات عالمية، مجهزة بأحدث الأجهزة التي تجعله لا يتوقف ثانية واحدة، وتكلفة تطويره عالية.