شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار رعدية تمتد خفيفة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

ويتوقع أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.