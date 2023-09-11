شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران: طاقة مطار القاهرة الاستعابية تغطى التوقعات المستقبلية لسعة المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة حاليا تغطي التوقعات المستقبلية لسعة المسافرين لمدة 10 سنوات قادمة، وفقا للتوقعات العالمية لزيادة المسافرين والمقدرة 3.5% سنويا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.

وقال الفريق محمد عباس حلمي، إن إنشاء مبنى ركاب رابع في مطار القاهرة، مازال قيد الدراسات للمشروع ولم تنتهي الشركة القابضة للمطارات منها بعد، مشيرا إلى أن طاقة المطار الاستيعابية حاليا تستوعب 28 مليون راكب، وبحسب إحصائية آخر عام استقبل المطار 20 مليون راكب خلال العام الجاري 2023.

وحول التساؤل عن التمويلات المخصصة للمشروع، أكد وزير الطيران أن الشركة القابضة للمطارات والمصرية للمطارات قادرة على توفير التسهيلات والتمويلات اللازمة لكافة تطويرات المشروعات بالتعاون مع الشركاء.