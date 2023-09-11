شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف مسار العاصفة دانيال وتأثيراتها على مصر من البداية للنهاية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد تزامنًا مع تأثيرات العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا الأيام الماضية.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العاصفة دانيال تحركت من البحر للأرض وفقدت كميات كبيرة من طاقتها وبدأت تدخل الحدود المصرية على السلوم ومطروح وسيوة حيث تتأثر هذه المناطق بسحب ورياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأترية تمتد مساء لمناطق إلى الإسكندرية.

وأشار القياتى، إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى بدأت تفقد جزءًا من شدتها وتحولت لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على مصر نتيجة وجود منخفض جوى على سطح الأرض مع امتداد منخفض جوى آخر يعملان على تكاثر السحب على الجزء الشمالى من الجمهورية.

وعن فرص الأمطار نتيجة العاصفة دانيال، أشار إلى أن الأمطار اليوم غزيرة ورعدية أحيانًا على مطروح والسلوم وسيوة وسيدى برانى وتمتد خفيفة مساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

وأضاف أن العاصفة تتحرك للمناطق الداخلية من شمال البلاد من غدٍ الثلاثاء بأمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وتمتد الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية جنوب الوجه البحرى وتمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى مع استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على المناطق الشرقية يوم الاربعاء .

وتزامنًا مع حركة المنخفض من الشرق والغرب يكون هناك تأثير للرمال المثارة على الظهير الصحراوى لمطروح اليوم ومتوقع أن تؤثر على مناطق من شمال الصعيد غدا على المنيا وبنى سويف والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال البحر الأحمر .

وكشف وجود انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية لتسجل القاهرة غدا 33 درجة بعد أن سجلت اليوم 37 درجة، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيمتد أيضا لدرجات الحرارة الصغرى لتنكسر بذلك الموجة الحارة.

وعن موعد نهاية تأثير هذا المنخفض، كشف عن أن المنخفض يخرج من الأراضى المصرية من يوم الخميس متجها لبلاد الشام لتشهد البلاد بداية من الخميس حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق

ويتوقع أن يسود غدًا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .