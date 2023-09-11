شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن وحدات التدريب المتنقلة بوزارة العمل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وتعمل الوحدات المتنقلة جنبا إلى جنب مع وحدات ومراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة أيضا ،المتواجدة في جميع المحافظات ،وتقوم بدورها في تخريج دفعات من الخريجين الجدد،ولتنفذ أهداف مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها "الوزارة"، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل.
ويوضح الإنفوجراف مواصلة وزير العمل حسن شحاتة زياراته، لهذه الوحدات، واللقاء مع الخريجين منها، وتوجيه المديريات بتكثيف الدورات التدريبية، وتخصيص جزء منها لتدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وزارة العمل في هذا الإنفوجراف توضح كل التفاصيل بشأن تلك "الوحدات المتنقلة".
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