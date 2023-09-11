شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ قاضية لندبها لرئاسة محكمة القاهرة الاقتصادية.. ويؤكد: مكتسب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى القاضية حسناء شعبان عبد الله لندبها لرئاسة محكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضية رشا محمود منصور لندبها لرئاسة محكمة حلوان الابتدائي، وذلك ضمن الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الابتدائية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، مؤكدة أنه مكتسب جديد في ملف المرأة والهيئات القضائية، ويعكس نجاح تجربة القاضيات وكفاءتهن، وقالت: "القاضيات المصريات على منصة القضاء يثبتن كل يوم نجاحات تفتح الباب لأجيال وأجيال"، وعبرت عن خالص تمنياتها للقاضيات بدوام النجاح والتوفيق.

وقدمت رئيسة المجلس خالص الشكر والتقدير والاحترام الى المستشار عمر مروان وزير العدل، والقاضي حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى لدعمهم الدائم والمتواصل لملف تمكين المرأة المصرية في الهيئات القضائية.

تجدر الإشارة الى أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف قد وافق على الحركة القضائية التي أرسلها وزير العدل المستشار عمر مروان، بتجديد ندب القضاء لرئاسة المحاكم الابتدائية ورئاسة محاكم أخرى غير التي يترأسونها وندب جدد لرئاسة المحاكم الابتدائية خلال العام القاضي 2023/2024.