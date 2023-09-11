شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة دانيال.. الأرصاد: رمال مثارة الآن على القاهرة الكبرى وانخفاض الرؤية الأفقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتقدم الرمال المثارة الآن لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفضت الرؤية الأفقية الآن وسجلت علي القاهرة الكبرى 4000 متر والإسكندرية 500 متر.

كما تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلى غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.