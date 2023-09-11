شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد الكاتب الصحفى إبراهيم قاسم بجمعية الأشراف برأس غارب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم، الاثنين، عزاء والد الزميل إبراهيم قاسم، مسئول الملف القضائي، ونائب رئيس قسم الحوادث، باليوم السابع، وذلك بمقر جمعية الأشراف بمنطقة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

وحرص عدد من الزملاء الصحفيين في الخليج 365 لمشاركة الزميل إبراهيم قاسم في تلقى العزاء في وفاة والده، كما شهد العزاء حضور عدد كبير من أهالي المنطقة والأقارب.

وتوفى والد الزميل فجر اليوم الاثنين، حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد المنطقة.