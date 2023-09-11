شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: نعزى أنفسنا والشعب الليبى الشقيق فى ضحايا العاصفة والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، نعزي أنفسنا والشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، أدعو العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح .. اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا .

وكان قد قال الدكتور أسامة على الناطق الرسمي بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إنه لأول مرة هذا النوع من العواصف يضرب ليبيا، حيث إن أول مرة تتعرض ليبيا لهذا الكم من الأمطار، بجانب سقوط قتلى كثر ولم يتم حصر عدد المفقودين حتى الآن .

وأضاف الناطق الرسمي بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، خلال تصريحات لبرنامج مساء دي أم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن مدينة درنة أصبحت منكوبة حيث إن عدد الضحايا تجاوز الـ2000 بجانب أكثر من 5 آلاف مفقود وهناك قرى دمرت بالكامل في مدينة درنة .

ولفت الناطق الرسمى بجهاز الإسعاف والطوارئ فى ليبيا، إلى أن سبب تفاقم الأزمة هو انهيار السدود الذي أدى إلى تفاقم الأزمة فى مدينة درنة وخروج المياه من مجاريها إلى الأحياء والموقف مؤلم للغاية في تلك المدن، مشيرا إلى أن هناك 2050 ضحية حتى الآن بسبب العاصفة والعدد قابل للزيادة .