شكرا لقرائتكم خبر عن الدائرى شكل تانى.. شاهد أعمال تحسين شكل العقارات المطلة على الطريق "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة أعمال تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك لتحسين شكل العقارات المطلة على الدائرى، تزامنا مع الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير.
ويتم العمل على توحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات واللوحات الاعلانية، وشاشات العرض وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، يعكس الحضارة المصرية، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروبصات، بهذه الهوية المميزة.
ويتم توزيع الألوان، وتنفيذ أعمال الزراعات، والإنارات، واللوحات الإعلانية، وغيرها، كما يتم رفع كفاءة واجهات العقارات قبل دهانها.
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