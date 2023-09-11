شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استاد محافظة القاهرة بالسلام بعد تطويره.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة وتطوير إستاد محافظة القاهرة بحى السلام .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن افتتاح هذا الصرح الرياضى والإجتماعى يأتى متواكبًا مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

مشيراً إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنشآت الرياضية يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم ، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًا وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات .

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين ، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة .

وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة الشباب والرياضة فى تطويره هذه المنشأة الرياضية التي تضاف إلى رصيد إنجازاتها المساندة والداعمـة لأعمـال تطوير منظومـة الشـباب والرياضة بمحافظة القاهرة وعلى مستوى الجمهوريـة بأكملها من إنشاءات ورفع كفاءة داخل مراكز الشباب والأندية لخدمة شبابنا الذين هم مستقبل مصر وأملها .

وشملت أعمال تطوير الإستاد إحلال وتجديد شبكة المرافق الخاصة بالموقع بالكامل " كهرباء، مياه، صرف، غاز، تليفونات " ، وإنشاء تراك نجيل صناعى حول ملعب كرة القدم بالإضافة إلى إنشاء مبنى دار مناسبات ، وملعب متعدد الأغراض ، وملعب نجيل صناعى، وملعبى بادل تنس ، ونادى صحى (جيم) ومنطقة أطفال ، كما تم تطوير السور بالكامل، واستاد كرة القدم والمنطقة المحيطة به ، ورفع كفاءة حمام السباحة، وصالة الألعاب المتعددة، وتطوير جميع غرف اللاعبين بالإستاد ، إلى جانب إعادة تخطيط وتنفيذ ممرات داخلية وأعمال اللاند سكيب .

شهد الحفل د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء إيهاب زهنى رئيس حى السلام أول ، وعدد من قيادات المحافظة وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



استاد القاهرة للسلام



استاد القاهرة



افتتاح المحافظ والوزير



الاستاد



جانب من افتتاح الاستاد



جانب من الافتتاح