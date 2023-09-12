شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 12/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 23: 4
موعد صلاة المغرب 7:06 م
موعد صلاة العشاء 8:24
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:28
موعد صلاة المغرب 7:11 م
موعد صلاة العشاء 8:31 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:04
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:19 م
موعد صلاة المغرب 7:03 م
موعد صلاة العشاء 8:21 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:00
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:10 م
وقت صلاة المغرب 6:54 م
وقت صلاة العشاء 8:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 14: 4
موعد صلاة المغرب 6:59 م
موعد صلاة العشاء 8:12
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