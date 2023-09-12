شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الحصول على تدريبات مهنية مجانية بوزارة العمل.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر
ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير شروط التقديم فى الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة، وخطوات التقديم بها:
1- يشترط للتقدم للدورات التدريبية:
-إجادة القراءة والكتابة.
- أن يتراوح السن من 18 إلى 45 عاما، ويمكن زيادة السن إلى 55 عاما فى بعض الحالات، وبحسب طبيعة المهن بنسبة 20% فى القرى.
2- خطوات التقديم بالدورات التدريبية بوحدات التدريب المهنى المتنقلة؟
- إحضار صورة من شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وصور شخصية.
- التوجه لمقر الوحدة فى القرية أو مقر مديرية العمل بالمحافظة أو أقرب مكتب عمل ليتم التسجيل فى الدورة الراغب المتدرب الالتحاق بها.
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