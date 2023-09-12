شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تستأنف فعاليات الموسم الثقافى بمحاضرات عن تغير المناخ وتأثيره على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء ، فعاليات الموسم الثقافى السنوى الذي تنظمة الهيئة بعنوان "المناخ والحياة"، وذلك بمقر الهيئة تحت رعاية وزارة الطيران المدني، والذى يعقد خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 24 أكتوبر 2023 ومقرر انعقادها في يوم الثلاثاء من كل أسبوع .

ويشهد اليوم الرابع من أيام الموسم الثقافى "المناخ والحياة"، محاضرة عن أثر التغيرات المناخية على مصر والعالم للدكتور محمد محمود كمال من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، ومحاضرة حول ارتباط العوامل البحرية بالعوامل الجوية للدكتور أيمن عبدالمنعم الجمل معهد بحوث الشواطئ، ومحاضرة عن المؤشرات المناخية بين الماضى والمستقبل للدكتورة سالى محمود مصطفى من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.