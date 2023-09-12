جامعة القاهرة تعزى الشعب الليبى الشقيق فى ضحايا العاصفة دانيال

القاهرة - سامية سيد - ببالغ الحزن والأسى، تتقدم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبى الشقيق، فى ضحايا العاصفة المدمرة التى ضربت عدة مناطق شرق ليبيا.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن كامل التضامن مع الشعب الليبى الشقيق، ويدعو للضحايا بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يَمُن على ذويهم بالصبر والسلوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.