شكرا لقرائتكم خبر عن "توت يقول للحر يموت".. اليوم الثلاثاء بداية السنة القبطية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر شهر توت حيث يعد أول شهر بالتقويم القبطى، وتحتفل الكنيسة فيه بعيد النيروز، وجاء تسمية شهر توت نسبة إلى الإله "تهوت" أو "تحوت" إله الحكمة والعلوم والفنون والاختراعات ومخترع الكتابة ومقسم الزمن، ويصور بشكل رجل رأسه رأس طائر اللقلق.

ويعتبر عيد النيروز عيد رأس السنة المصرية هو أول يوم فى السنة الزراعية الجديدة، حيث أتت لفظة نيروز من الكلمة القبطية nii`arwou (نى - يارؤو) = الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو موعد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة فى مصر، ولما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السىللأعرابكعادتهم (مثل أنطونى وأنطونيوس) فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية، ولارتباط النيروز بالنيل أبدلوا الراء بالأم فصارت نيلوس ومنها أشتقالعربلفظة النيل العربية.

وحملت الشهور القبطية أسماء مصرية قديمة باللغة الهيروغليفية، ثم حُوِّرَتْ إلى القبطية، وشهر توت سمى بذلك نسبة إلى الإله المصرى توت أو تحوت (إله الحكمة والعلم والكتابة وحامى الكتبة).

و من أبرز الأمثلة المرتبطة بشهر توت "توت رى ولا تموت" و"توت يقول للحر موت".