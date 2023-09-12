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مصر تعلن الحداد 3 أيام تضامنا مع الأشقاء بالمغرب وليبيا فى ضحايا الكارثة الإنسانية

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى ضحايا الكارثة الإنسانية فى المغرب. 

 

 

 

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء فى المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار في ليبيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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