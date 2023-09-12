شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات المناخ: انكسار كبير بدرجات الحرارة اليوم على معظم أنحاء البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن درجات الحرارة ستشهد اليوم انكسارًا كبيرًا على معظم أنحاء البلاد مع توقعات بأمطار شمالًا.