أسماء المقررات الدراسية للصف السادس الابتدائى بعد دخوله ضمن سنوات التطوير

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دخول الصف السادس الابتدائى ضمن سنوات التطوير، بالعام الدراسى الحالي 2023،2024، ننشر فى التقرير التالى المقررات الدراسية للصف السادس الابتدائى:

ـ كتاب اللغة العربية " تواصل" ودليل المعلم لكتاب اللغة العربية.

ـ كتاب العلوم باللغة العربية ودليل معلم العلوم باللغة العربية.

ـ كتاب العلوم باللغة الإنجليزية ودليل مادة العلوم للمعلم باللغة الإنجلزيية.

ـ كتاب العلوم باللغة الفرنسية ودليل المعلم.

ـ كتاب الرياضيات باللغة العربية ودليل المعلم.

ـ كتاب الرياضيات باللغة الإنجليزية ودليل المعلم.

ـ كتاب الرياضيات باللغة الفرنسية ودليل المعلم.

ـ كتاب التربية الديينة الإسلامية ودليل المعلم.

ـ كتاب التربية الدينية المسيحية ودليل المعلم.

ـ كتاب الدراسات الاجتماعية ودليل المعلم.

ـ كتاب كونكت " اللغة الإنجليزية" ودليل المعلم.

ـ كتاب كونكت بلس ودليل المعلم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة فى بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجارى، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسى أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.