الأوقاف: 2024 عام الواعظات.. والمؤتمر بعنوان تكوين الواعظات علميا ومهاريا

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بدور المرأة فى المجتمع بصفة عامة وفى المجال الدعوى بصفة خاصة قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إطلاق عام 2024م عامًا للواعظات، كما قرر أن يكون عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الخامس والثلاثين: "تكوين الواعظات علميًّا ومهاريًّا ودورهن فى مجال الدعوة.. الأوقاف المصرية أنموذجًا".

وذلك للوقوف على أفضل السبل فى تكوين الواعظات علميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، وبيان دورهن فى المجال الدعوى، مع عرض التجربة المصرية بأبعادها الرائدة أنموذجًا فى هذا المجال.

وكانت من توصيات المؤتمر الاخير إطلاق مشروع قومى لبناء محتوى رقمى صحيح ورشيد فى مجال الخطاب الدينى برؤية معاصرة تحافظ على الثوابت وتراعى المستجدات العصرية، العمل على تعزيز الاستخدام التشاركى للفضاء الإلكترونى، من حيث إنتاج المعرفة والإسهام فى نشرها.