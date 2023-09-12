شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: حريصون على الاستفادة من جهود وأفكار الشباب بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة "YLF"، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، والوفد المرافق له لبحث التعاون بين وزارة الهجرة ودمج أنشطة المؤسسة فى جهودها لدمج شباب المصريين فى الخارج فى خطط الدولة، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات.

من ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندى، بالنائب أحمد فتحى، والوفد المرافق له من فريق عمل مؤسسة شباب القادة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على مناقشة كافة المقترحات لخدمة المصريين بالخارج، وبشكل خاص شباب المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم دورهم فى الجمهورية الجديدة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن تمكين الشباب وإشراكهم فى الحوار الوطنى يعد ضمن اولويات عمل الوزارة والتى انعكست فى التوصيات الصادرة عن النسخة الأخيرة من مؤتمر المصريين بالخارج، مشيرة إلى حرصنا على تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن استراتيجية عمل وزارة الهجرة تهدف إلى إدماج المصريين بالخارج فى خطط التنمية المستدامة، ولذلك يأتى لقاء اليوم لاستعراض أوجه الاستفادة من خبرة مؤسسة شباب القادة فى العمل التنموى فى مختلف المجالات.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج يحرص على ربط شباب المصريين بالخارج بخطط التنمية المستدامة، وتوظيف أبحاثهم فى خدمة المشروعات التنموية والمجالات المختلفة، سواء فيما يتعلق بالتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المجالات.

واستعرضت وزيرة الهجرة تجارب الاستماع إلى مقترحات الشباب، وتنفيذها، مستعرضة احداها من خلال ما تم من تنظيم وزارة الهجره لمشاركة شباب الباحثين المصريين بالخارج فى ندوة ضمن فعاليات مؤتمر، Cop27، وتحول مقارحاتهم إلى خطط ضمن استراتيجيات عمل الدولة مع الجهات المعنية.

ورحبت وزيرة الهجرة بمقترح مشاركة شباب المصريين بالخارج فى الحوار الوطنى، وفتح الباب للاستماع إلى مقترحاتهم، سواء بالنسبة للمقترحات الخاصة بتمكين الشباب او دعم جهودهم المستقبلية ودورهم كعنصر فاعل فى خطط التطوير، مؤكدة أن المصريين بالخارج جزء أصيل من عملية صناعة القرار فى مصر.

وأشارت السفيرة سها جندى إلى أننا نرحب بالدعوة لعقد لقاء افتراضى للاستماع إلى مقترحات وآراء الشباب للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى والتمكين السياسى للشباب، ومناقشة أفكارهم القابلة للتنفيذ فيما يتعلق بدور الشباب فى مصر، بجانب المقترحات المختلفة من الشباب لتطوير مختلف الملفات.

وأكدت السفيرة سها جندى أن علماء وخبراء مصر بالخارج لا يتوانون عن تقديم علمهم وخبراتهم للشباب، موضحة جهود وزارة الهجرة فى الربط بين العلماء والخبراء وشباب الباحثين لتقديم التوجيه العلمى والمهنى الداعم لخطط الحداثة. وكذلك مساعدة الشباب على الارتقاء بمهاراتهم وتنمية خبراتهم، للتنافس فى سوق العمل.

واستعرضت وزيرة الهجرة خطط الوزارة فى توسيع عملية التدريب من اجل التوظيف لدعم الشباب كمورد بشرى اساسى للدولة بالاضافة إلى اسهام ذلك فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال مراكز الوزارة، وامكانية ادماج برامج مؤسسة شباب القادة فى هذه العنلية لدعم خطط مواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المستقبلية الآمنة للشباب.

وفى السياق ذاته، أوضح النائب أحمد فتحى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة "YLF"، أننا حريصون على البحث ودعم الشباب من ذوى المهارات، وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرا إلى أننا نحرص على تدريب وتأهيل الشباب، متابعًا أن هناك اهتمام بالاتحادات الطلابية وطلاب الجامعات أيضا، مشيرا إلى توفير مركز للتقييم وانتقاء العناصر المتميزة ودعمهم بمختلف المهارات لتأهيلهم للقيادة، وتم مقابلة الطلاب من نحو 108 جامعات ومعاهد، والتمكين السياسى للشباب، بلقاء أعضاء اتحادات الطلاب فى هذه المؤسسات.

وأشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة "YLF" بجهود مركز شباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة "ميدسي" وما يتم من ربط لشباب المصريين بالخارج بالوطن، والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، مضيفا أن هناك حرص على الانتقاء وفقا لمهارات الشباب، ودعم خبراتهم، مشيرا إلى أن هناك لجان فى اتحاد الطلاب معنية بمواجهة الهجرة غير الشرعية ويمكن الاستفادة منهم فى توعية الشباب.

تضمن اللقاء استعراضًا لعدد من البرامج التى تقدمها مؤسسة شباب القادة للشباب، والتدريبات المختلفة لدعم الشباب فى المدارس والجامعات بمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

كما تم تقديم عرض عن برنامج الأنشطة الطلابية Leaders league وهى أول مسابقة لدعم الأنشطة الطلابية فى مصر فى ستة مجالات رئيسية: الصحة العامة، التصنيع والتصميم، التكنولوجيا والابتكار، التنمية البشرية والمجتمعية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء ونماذج المحاكاة من خلال تقديم التدريب، تقديم الدعم المادى وتسليط الضوء الإعلامى على مشروعاتهم مع ربط الشباب بالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030. وكذا برنامج She leads، المعنى بدعم تمكين الطالبات من التعليم الفنى فى مصر وخلق جيل من رائدات الأعمال فى مختلف قطاعات التعليم الفنى، والذى بدأ منذ 2019، بدراسة سوق العمل ودعم الطالبات لتأسيس شركاتهم وتحقيق ربح مادى ثابت.

حضر اللقاء من مؤسسة شباب القادة النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة شباب القادة، وأسامة هشام نائب المدير التنفيذى للمؤسسة، والدكتورة صفاء حسنى مديرة برنامج "هى تقود"، وأحمد حسام مدير برامج الأنشطة الطلابية بالمؤسسة.