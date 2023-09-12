شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة سويسرا تشيد بأول منتدى للاستثمار البيئى والمناخى: ثمار COP27 على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ايفون باومان، سفيرة سويسرا لدى القاهرة أن منتدى الاستثمار البيئى والمناخى يعد ثمار نتائج مؤتمر المناخ COP27 على أرض الواقع، لدعم وتوفير البيئة المواتية للإستثمار فى عدة مجالات منها الطاقة المتجددة، مشيدة بالتعاون الوثيق والبناء بين دولتى مصر وسويسرا وتبادل الخبرات بين الدولتين لتحقيق النمو الأخضر، والبنية التحتية للبيئة.

‏وأوضحت سفيرة سويسرا أن دولة سويسرا بالتعاون مع مصر تدعو إلى تبنى الأفكار الصديقة للبيئة، ومنها دعم الحلول المبتكرة فى عدة مجالات منها المنتجات الغذائية، ودعم تدوير النفايات الزراعية مثل تدوير قصب السكر بصعيد مصر، والسندات الخضراء، والإنتاج الأخضر وغيرها من المجالات والتى ساهمت فى توفير العديد من فرص العمل، كما تم دعم منتدى الاقتصاد الاخضر بمحافظة الأقصر، والذى ساهم فى دعم رواد الأعمال والمستثمرين، موضحة أن العديد من الشركات السويسرية تتبنى الحلول الخضراء فى منتجاتها لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأعربت سفيرة سويسرا عن امتتناها للمشاركة فى افتتاح المنتدى، والذى يركز على الابتكارات والتفكير البناء للقضايا البيئية المستقبلية ، والدعم والترويج للإستثمارالاخضر ، كما توجهت بالشكر للحكومة المصرية على الصورة الذى خرج بها مؤتمر المناخ COP27 العام الماضى بشرم الشيخ، والجهود الدوؤبة التى تبذلها الحكومة المصرية فى قضايا المناخ وتحديد مسارات التنمية واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة.