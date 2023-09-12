شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: افتتاح ملتقى توظيف يوفر 550 فرصة عمل للشباب بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسيوط لملتقى توظيف يوفر 550 فرصة عمل توفرها 12 شركة، برواتب مجزية، للشباب من الجنسين، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في تخصصات عديدة، وذلك بأحد الفنادق، يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف بما يساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الشباب، حيث يوفر فرص للعمل في تخصصات: مندوب مبيعات، وموظف فرع، وأفراد أمن، ومشرفين بيع، وأخصائي تمويل، ومهندسين، ومحاسبين، وفنيين، وسائقين، ومدرسين، وعمال عاديين، كما انه تتميز الفرص المتوفرة بتحرير عقود عمل، وتأمين صحى وإجتماعى، كما ستقوم الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل بمتابعة نتائج شغل تلك الوظائف في المنشآت التي وفرت الفرص.

كما أعلنت وزارة العمل عن قيام مديرية العمل بمحافظة أسيوط بتنظيم ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، بأحد الشركات، شارك فيها 15 من العاملين بالشركة، تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج ودفع الاقتصاد القومى.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية فى إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، حاضر بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وفاطمة سعد مدير مكتب علاقات عمل القوصية.