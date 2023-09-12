شكرا لقرائتكم خبر عن مقررات رياض الأطفال حتى السادس الابتدائى وتعديلاتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ـ بالنسبة لكتب KG1 :
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
-دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math
-كتاب القيم واحترام الاخر (معاً نبني)
-دليل معلم القيم واحترام الاخر
-كتاب Connect
- كتاب Connect Plus
-دليل معلم Connect
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الرياضية
كتاب اكتشف باللغة العربية
-دليل معلم اكتشف باللغة العربية
-كتاب اكتشف باللغة الانجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الانجليزية
-كتاب اكتشف باللغة الفرنسية
ـ وعن كتب ومناهج KG2
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
-دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math
-كتاب القيم واحترام الاخر (معاً نبني)
-دليل معلم القيم واحترام الاخر
-كتاب Connect
-دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الرياضية
كتاب اكتشف باللغة العربية
-دليل معلم اكتشف باللغة العربية
-كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية
-كتاب اكتشف باللغة الفرنسية
مقررات الصف الأول الابتدائي:
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
-دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
-كتاب التربية الدينية المسيحية
دليل معلم التربية الدينية المسيحية
-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
-دليل معلم القيم واحترام الاخر
-كتاب Connect
-دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الرياضية
كتاب اكتشف باللغة العربية
-دليل معلم اكتشف باللغة العربية
-كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية
-كتاب اكتشف باللغة الفرنسية
ـ مقررات الصف الثاني الابتدائي
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
-دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
-كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
-دليل معلم القيم واحترام الاخر
-كتاب Connect
- كتاب Connect Plus
-دليل معلم Connect
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الرياضية
كتاب اكتشف باللغة العربية
-دليل معلم اكتشف باللغة العربية
-كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية
-كتاب اكتشف باللغة الفرنسية
ـ مقررات الصف الثالث الابتدائي
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
-كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
-كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
-دليل معلم القيم واحترام الآخر
-كتاب Connect
-دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الرياضية
- كتاب اكتشف باللغة العربية
-دليل معلم اكتشف باللغة العربية
-كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية
- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية
-كتاب اكتشف باللغة الفرنسية
ـ مقررات الصف الرابع الابتدائي :
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
-كتتاب العلوم باللغة العربية
-دليل معلم العلوم باللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية
-دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية
-كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
-دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
-دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية
-دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الانجليزية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
-كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
-دليل معلم القيم واحترام الآخر
-كتاب الدراسات الاجتماعية
-دليل معلم الدراسات الاجتماعية
-كتاب Connect
-دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الفنية
-دليل معلم التربية الرياضية
-دليل معلم التربية الموسيقية
-دليل معلم المهارات المهنية
مقررات الصف الخامس الابتدائي :
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
-كتاب العلوم باللغة العربية
-دليل معلم العلوم باللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية
-دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية
-كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
-دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية
-دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
-كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
-دليل معلم القيم واحترام الآخر
-كتاب الدراسات الاجتماعية
-دليل معلم الدراسات الاجتماعية
-كتاب Connect
-دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الفنية
-دليل معلم التربية الرياضية
-دليل معلم التربية الموسيقية
-دليل معلم المهارات المهنية
مقررات الصف السادس الابتدائي :
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
-كتتاب العلوم باللغة العربية
-دليل معلم العلوم باللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية
-دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية
-كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
-دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية
-دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
-كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
-دليل معلم القيم واحترام الآخر
-كتاب الدراسات الاجتماعية
-دليل معلم الدراسات الاجتماعية
-كتاب Connect
-دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الفنية.
-دليل معلم التربية الرياضية.
-دليل معلم التربية الموسيقية.
-دليل معلم المهارات المهنية.
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