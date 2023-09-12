شكرا لقرائتكم خبر عن مقررات رياض الأطفال حتى السادس الابتدائى وتعديلاتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المقررات الدراسية الرسمية والتعديلات، للصفوف الدراسية الأولى، موضحة أن المقررات الدراسية تضمنت تعديلات استعدادا للعام الدراسى الجديد، مؤكدة أن التعديلات الهدف منها أن يكون المقرر الدراسى والموضوعات التي يتضمنها مناسبا للمدة الزمنية للدراسة. ـ بالنسبة لكتب KG1 : ـ بالنسبة لكتب KG1 : - كتاب اللغة العربية (تواصل) - دليل معلم اللغة العربية -دليل معلم الرياضيات باللغة العربية -دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math -كتاب القيم واحترام الاخر (معاً نبني) -دليل معلم القيم واحترام الاخر -كتاب Connect - كتاب Connect Plus -دليل معلم Connect - دليل معلم Connect Plus -دليل معلم التربية الرياضية كتاب اكتشف باللغة العربية -دليل معلم اكتشف باللغة العربية -كتاب اكتشف باللغة الانجليزية - دليل معلم اكتشف باللغة الانجليزية -كتاب اكتشف باللغة الفرنسية ـ وعن كتب ومناهج KG2 ـ وعن كتب ومناهج KG2 - كتاب اللغة العربية (تواصل) - دليل معلم اللغة العربية -دليل معلم الرياضيات باللغة العربية -دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math -كتاب القيم واحترام الاخر (معاً نبني) -دليل معلم القيم واحترام الاخر -كتاب Connect -دليل معلم Connect - كتاب Connect Plus - دليل معلم Connect Plus -دليل معلم التربية الرياضية كتاب اكتشف باللغة العربية -دليل معلم اكتشف باللغة العربية -كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية - دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية -كتاب اكتشف باللغة الفرنسية مقررات الصف الأول الابتدائي: مقررات الصف الأول الابتدائي: - كتاب اللغة العربية (تواصل) - دليل معلم اللغة العربية -دليل معلم الرياضيات باللغة العربية -دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math - كتاب التربية الدينية الإسلامية -دليل معلم التربية الدينية الإسلامية -كتاب التربية الدينية المسيحية دليل معلم التربية الدينية المسيحية -كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني) -دليل معلم القيم واحترام الاخر -كتاب Connect -دليل معلم Connect - كتاب Connect Plus - دليل معلم Connect Plus -دليل معلم التربية الرياضية كتاب اكتشف باللغة العربية -دليل معلم اكتشف باللغة العربية -كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية - دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية -كتاب اكتشف باللغة الفرنسية ـ مقررات الصف الثاني الابتدائي ـ مقررات الصف الثاني الابتدائي - كتاب اللغة العربية (تواصل) - دليل معلم اللغة العربية -دليل معلم الرياضيات باللغة العربية - كتاب الطالب رياضيات Math -دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math - كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية - كتاب التربية الدينية الإسلامية -دليل معلم التربية الدينية الإسلامية -كتاب التربية الدينية المسيحية - دليل معلم التربية الدينية المسيحية -كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني) -دليل معلم القيم واحترام الاخر -كتاب Connect - كتاب Connect Plus -دليل معلم Connect - دليل معلم Connect Plus -دليل معلم التربية الرياضية كتاب اكتشف باللغة العربية -دليل معلم اكتشف باللغة العربية -كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية - دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية -كتاب اكتشف باللغة الفرنسية ـ مقررات الصف الثالث الابتدائي ـ مقررات الصف الثالث الابتدائي - كتاب اللغة العربية (تواصل) - دليل معلم اللغة العربية -كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية - دليل معلم الرياضيات باللغة العربية - كتاب الطالب رياضيات Math -دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math - كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية - كتاب التربية الدينية الإسلامية -دليل معلم التربية الدينية الإسلامية -كتاب التربية الدينية المسيحية - دليل معلم التربية الدينية المسيحية -كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني) -دليل معلم القيم واحترام الآخر -كتاب Connect -دليل معلم Connect - كتاب Connect Plus - دليل معلم Connect Plus -دليل معلم التربية الرياضية - كتاب اكتشف باللغة العربية -دليل معلم اكتشف باللغة العربية -كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية - دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية -كتاب اكتشف باللغة الفرنسية ـ مقررات الصف الرابع الابتدائي : ـ مقررات الصف الرابع الابتدائي : - كتاب اللغة العربية (تواصل) - دليل معلم اللغة العربية -كتتاب العلوم باللغة العربية -دليل معلم العلوم باللغة العربية - كتاب العلوم باللغة الإنجليزية -دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية - كتاب العلوم باللغة الفرنسية -كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية - دليل معلم الرياضيات باللغة العربية - كتاب الطالب رياضيات Math -دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math - كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية -كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية -دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية -كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية -دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الانجليزية -كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية - كتاب التربية الدينية الإسلامية -دليل معلم التربية الدينية الإسلامية -كتاب التربية الدينية المسيحية - دليل معلم التربية الدينية المسيحية -كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني) -دليل معلم القيم واحترام الآخر -كتاب الدراسات الاجتماعية -دليل معلم الدراسات الاجتماعية -كتاب Connect -دليل معلم Connect - كتاب Connect Plus - دليل معلم Connect Plus -دليل معلم التربية الفنية -دليل معلم التربية الرياضية -دليل معلم التربية الموسيقية -دليل معلم المهارات المهنية مقررات الصف الخامس الابتدائي : مقررات الصف الخامس الابتدائي : - كتاب اللغة العربية (تواصل) - دليل معلم اللغة العربية -كتاب العلوم باللغة العربية -دليل معلم العلوم باللغة العربية - كتاب العلوم باللغة الإنجليزية -دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية - كتاب العلوم باللغة الفرنسية -كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية - دليل معلم الرياضيات باللغة العربية - كتاب الطالب رياضيات Math -دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math - كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية -كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية -دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية -كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية -دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية -كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية - كتاب التربية الدينية الإسلامية -دليل معلم التربية الدينية الإسلامية -كتاب التربية الدينية المسيحية - دليل معلم التربية الدينية المسيحية -كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني) -دليل معلم القيم واحترام الآخر -كتاب الدراسات الاجتماعية -دليل معلم الدراسات الاجتماعية -كتاب Connect -دليل معلم Connect - كتاب Connect Plus - دليل معلم Connect Plus -دليل معلم التربية الفنية -دليل معلم التربية الرياضية -دليل معلم التربية الموسيقية -دليل معلم المهارات المهنية مقررات الصف السادس الابتدائي : مقررات الصف السادس الابتدائي : - كتاب اللغة العربية (تواصل) - دليل معلم اللغة العربية -كتتاب العلوم باللغة العربية -دليل معلم العلوم باللغة العربية - كتاب العلوم باللغة الإنجليزية -دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية - كتاب العلوم باللغة الفرنسية -كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية - دليل معلم الرياضيات باللغة العربية - كتاب الطالب رياضيات Math -دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math - كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية -كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية -دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية -كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية -دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية -كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية - كتاب التربية الدينية الإسلامية -دليل معلم التربية الدينية الإسلامية -كتاب التربية الدينية المسيحية - دليل معلم التربية الدينية المسيحية -كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني) -دليل معلم القيم واحترام الآخر -كتاب الدراسات الاجتماعية -دليل معلم الدراسات الاجتماعية -كتاب Connect -دليل معلم Connect - كتاب Connect Plus - دليل معلم Connect Plus -دليل معلم التربية الفنية. -دليل معلم التربية الرياضية. -دليل معلم التربية الموسيقية. -دليل معلم المهارات المهنية.

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