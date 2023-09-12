أسعار الدواجن تسجل 55 جنيهًا فى المزرعة والبيض 124 جنيها

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم فى المزرعة 55 جنيها و65 - 68 جنيهًا للمستهلك والبلدى 114 جنيهًا داخل بورصة الدواجن و120 جنيهًا للمستهلك، والساسو بـ92 جنيهًا فى المزرعة و99- 100 جنيه فى الأسواق، والأمهات بـ55 جنيهًا داخل المزرعة وفى الأسواق بـ60 جنيهًا.

أما أسعار أجزاء الدواجن فقد بلغ سعر كيلو الأوراك 75 جنيهًا للكيلو والدبابيس بـ90 جنيهًا والبانيه بـ155 جنيهًا فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 126 جنيهًا والأبيض 124 جنيهًا والبلدى 131 جنيهًا .

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى فى إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وأكد القصير، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

‎وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.