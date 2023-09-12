شكرا لقرائتكم خبر عن تكاثر السحب الممطرة بعدة مناطق والأتربة تنتهى على شمال البلاد خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنتهى الأتربة على شمال البلاد خلال الساعات القليلة القادمة، تزامنا مع تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال .

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.