مديرية العمل بالمنيا: توفير فرص عمل لخريجات تدريبات التفصيل والخياطة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ختام مديرية العمل بمحافظة المنيا للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ 15 متدربة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية ابيوها مركز أبو قرقاص، وعقد الاختبار النهائى النظرى والعملى، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية العمل وجمعية نور القمر فى مجال التدريب المهنى، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب فى المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التى تمكنهم من الحصول على فرصة عمل لائقة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وفق أحدث معايير وأساليب التدريب العالمية.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب فى إيجاد فرص عمل مناسبة أو بدء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم فى تحسين مستويات معيشتهم، كما يمكن للشباب الراغبين فى الالتحاق ببرامج التدريب المجانية المتوفرة من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، كما شارك فى فعاليات الختام ايمن الجزار مدير إدارة بحوث العمالة.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة توعوية تحت عنوان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والقضاء على التمييز والعنف ورعاية وحماية الأطفال، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح لعدد 21 عامل وعاملة، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 15 متدربة بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة بمركز الداخلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاُ ومهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم، وكذلك تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية فيما يخص الحقوق والواجبات التى كفلها لطرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتثقيف الشباب والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة (إدارة شئون المرأة) بالوزارة تنظم المديرية سلسلة من ندوات التوعية للعمال حول أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ ، ومشيرًا إلى أن المديرية توفر للشباب من الجنسين دورات تدريبية مجانية على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، ويمكن للراغبين فى الحصول عليها التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.