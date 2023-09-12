شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة يزور برنامج الأرز المصري ويفتتح معمل الجايكا بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن السفير أوكا هيروشي ( OKA Hiroshi) سفير دولة اليابان بالقاهرة يرافقه القنصل الياباني والملحق الاقتصادى ومدير منظمة الجايكا بالقاهرة قاموا بزيارة مركز البحوث والتدريب بالأرز بسخا لافتتاح المعمل الذي تم إهدائه من الجايكا.

كان في استقبالهم الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، حيث تم عمل ورشة عمل ومعرض لأهم أصناف الأرز وعرض لآليات وإنجازات التعاون بين الجانبين.

وافتتح هيروشي المعمل ثم زيارة البرنامج البحثي بالمزرعة البحثية للتعرف على أحدث انجازات قسم بحوث الارز وفي نهاية الزيارة أشاد السفير والوفد المرافق له بانجازات قسم بحوث الارز والتعاون المشترك بين البلدين والاستعداد لمزيد من التعاون في الفترة القادمة وخاصة مجال تدريب الاشقاء من الدول الأفريقية بمصر

حضر الزيارة المهندسة سهير الحفني مدير المركز المصري الدولى للزراعة ووكلاء معهد المحاصيل الدكتور مجاهد عمار وكيل المعهد للبحوث، والدكتور خالد جاد وكيل المعهد للارشاد والتدريب، والدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز والدكتور محمد عطوة، مدير محطة بحوث سخا والدكتور تامر فاروق، منسق التعاون مع الجايكا ورؤساء المكونات من قسم بحوث الارز.