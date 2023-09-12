شكرا لقرائتكم خبر عن فنون جميلة حلوان تزين أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية بعربة زهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عربة الزهور تصميم ابتكاري إبداعي من انتاج وعمل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ظهر كلوحة فنية تزين مدخل الصالة المغطاة التي احتضنت حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان، وجاءت عربة الزهور ضمن أعمال لجنة النشاط الفنى خلال فعاليات الأسبوع الذي يعقد بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وقد تم تصميم عربة الزهور لتكون معبرة عن مصر الحضارة التي يمثلها التمثال ومصر المستقبل، بالإضافة إلى شعار أسبوع شباب الجامعات وتم تصميم العربة وألوانها بالتنسيق مع ألوان وتصميمات الصالة المغطاة بالجامعة والدعاية والإعلانات الخاصة بالتصميمات الخاصة بالأسبوع، ليخرج من التصميم رمز الحرية والمستقبل.

وتم اختيار لون الزهور بالعربة من الورد الأزرق الطبيعي بدرجات ثلاثة للتناسق مع المجموعة اللونية الخاصة بالتصميمات الأساسية لأسبوع شباب الجامعات، وتم وضع العربة بمدخل الصالة المغطاة بجانب التصميم الهرمي المعبر عن الأسبوع.