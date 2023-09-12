شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بجلسته الرابعة لعام 2023، بحضور عدد من قيادات القطاع.

واستعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30/6/2023، والذى أسفر عن ما يلى:

-بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 3 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 670 مليون جنيه عن المستهدف.

- شهدت قائمة الدخل تحقيق الهيئة لصافى أرباح قدرها 268 مليون جنيه، مما يعبر عن تطور أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة ، وذلك على الرغم من الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد وعمليات الشحن.

- وعلى مستوي أداء المحطات التابعة للهيئة ، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2022/2023 قرابة 4000 ج. و. س.، ساهمت فى توفير أكثر من 645 ألف طن بترول مكافئ .

- وفي ذات الصدد، ارتفعت القدرات المركبة لمحطات انتاج الكهرباء (الرياح-الشمسية) التابعة للهيئة إلى حوالى 1340 ميجاوات خلال العام المالى ، حيث تم بدء تشغيل مشروع الخلايا الشمسية قدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه .

- فضلاً عن ذلك، تشهد الأسابيع القليلة القادمة بدء إجراءات تشغيل مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على ساحل البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليار جنيه.

- يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

وفى نهاية الاجتماع أشاد الدكتور الوزير بالجهود المبذولة من قبل السادة العاملين بالهيئة والسادة أعضاء مجلس الإدارة مما ساهم فى رفع معدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتحقيق الهيئة أرباح، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل الوصول للأهداف المرجوة، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.